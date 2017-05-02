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15 Temmuz şehidinin adı okula verildi

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Mutlucan Kılıç'ın adı Kırklareli'nde bir okula verildi.

02.05.2017 - 12:18
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mutlucan

15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ'ye bağlı okul olarak kullanılan, ardından KHK ile kapatılıp Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi adının verildiği okulda, şehidin annesi Yıldız Kılıç, babası Bilal Kılıç, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

EVLAT ACISI ÇOK ZOR

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan anne Kılıç, evlat acısının çok zor olduğunu söyledi.

Evladının bu ülke için şehit olduğunu belirten Kılıç, oğlunun vatan için şehit olmasından ise ayrı bir gurur duyduğunu ifade etti.

"O GECE YAVRUMU EVDE TUTAMADIM"

Oğlunun acısını vatan aşkıyla dindirmeye çalıştığını anlatan Kılıç, "Mutlucan'ın acısı çok büyük. Bir anne için evlat açısı hiç bir şeye benzemiyor ama gurur duyduğum noktası da var. Küçücük yüreğiyle o gece namus, şeref, bayrak diyerek çıktı evden ve şehit oldu. Yavrum o kadar korkak bir çocuktu ki o gece yavrumu evde tutamadım." diye konuştu.

Konuşmasında duygulanan Kılıç, gözyaşlarına hakim olmayarak konuşmasını tamamladı.

Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin kararlığı ile bir tarih yazıldığını anlatan Beypınar, Türkiye'nin tarihinin hainlerle mücadele vererek geçtiğini vurguladı.

Beypınar, şehitlerin hiç bir zaman ölmediklerini ve ölmeyeceklerini hatırlattı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım da şehit Mutlucan Kılıç'ın isminin Kırklareli'de yaşatılacak olmasından gurur duyduğunu bildirdi.

ANNENİN GÖZYAŞLARI

Şehidin annesi Yıldız Kılıç, okul binasında oğlunun fotoğraflarını gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.



 



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