15 Temmuz şehidinin ailesi: İdam geri gelsin

15 Temmuz şehidi 23 yaşındaki Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesi, darbe girişiminin yıl dönümünde idam cezasının gelmesini istiyor.

"15 TEMMUZ'DAN BU YANA BİZİM İÇİN BİR HAYAT YOK"

Doğanay’ın babası Harun Doğanay, “Maalesef hiç gelmesini istemediğimiz gün yaklaşıyor. O geçen günler çok acıydı. Halen kendimi rüyada gibi hissediyorum. 15 Temmuz’dan bu yana artık bizim için bir hayat yok. Bayram, düğün artık bizim neyimize. Bayramda herkes gülüp oynuyor. Herkesin çocuğu bayramda ailesinin yanına geliyor. Benim çocuğum gelmiyor. Yani bizim için hayat cehennem azabı oldu. Allah’ım sabırlar versin. Çok zor bir durum” diye konuştu.

"MADEM HAK BENİMSE İDAM İSTİYORUM"

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenleri lanetleyen baba Doğanay, “Haberleri takip etmiyorum. Çünkü her gün şehit haberi geliyor. Bu olaylara çok üzülüyoruz. Yargılanmalarla ilgili olarak birkaç şehit ailesini mahkemeye çağırmışlar. Onların hepsi hüsranla ayrılmışlar. İnsan olmayan mahluklar şehit aileleri ile dalga geçmişler. Bizim avukatımız beni çağırmadı. İyi ki de gitmemişiz. Adalet yerini bulmaz. Ben artık buna inanıyorum. Çünkü kanun, idam yok. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Şu anda onların nefes alması bile haram. Benim yetkilerden talebim; benim çocuğum şehit olduysa ben de aynısını onlara yapmak isterim. Madem hak benimse idam istiyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bizim canlarımıza kıyanların ülkede kalması hatadır. Zaman gelecek bunlar yeniden ayaklanacaklar. Çünkü bunların hırsı bitmez. Biran önce içinde idamın olduğu yeni bir anayasa olmasını istiyoruz. Olmazsa bu Türkiye’de terör olayları bitmez” ifadelerini kullandı.

"ASKER ÜNİFORMASI GİYMİŞ HAİNLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Anne Hikmet Doğanay ise, “Maalesef 15 Temmuz geliyor. 15 Temmuz geldiğinde bizim o gün ölüm günümüz. Her gün acı çekiyoruz. 1 yıl bizim için çok zorlu geçti. Canımız yanıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu olaylar bitmez artık. Onların kuyruk acısı, bizim de evlat acımız var. Bizim devletimizden isteğimiz biran önce asker üniforması giymiş hainlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Onların cezasını devlette vermezse biz onları Allah’a havale ettik. Bizim düğünümüz, bayramımız inşallah ahrette olur” diye konuştu.

"KIZIM ÇOK CESUR BİRİSİYDİ"

Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ı anlatan anne Hikmet Doğanay, “Kübra’m çok sakin, içine kapanık, sırlarını, dertlerini paylaşmayan birisiydi. Her şeyini kendi içinde kaybederdi. Vatanı için canını verirdi ki zaten verdi. Kızım çok cesur birisiydi. Ben cesur olmasından dolayı kendisiyle hep gurur duyardım. (Sen bu gücü nereden aldın) derdim. (Benimkisi Allah vergisi anne) derdi. Özel harekata geçtiğinde de mutluydu. Doğu’da Sur’a gitti 15 gün orada kaldı. Biz en çok oradan korkarken hiç beklemediğimiz yerde hainler 15 Temmuz gecesi kızımı şehit ettiler” dedi.