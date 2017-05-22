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15 Temmuz şehidinin annesi mahkeme salonundan çıkarıldı

G.Kurmay'ın önünde şehit edilen Mucip Arıkan'ın annesi "Vatan hainlerini öldürün" diye bağırdı. Anne Arıkan salon dışında isyanını sürdürdü.

22.05.2017 - 12:15
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15 Temmuz şehidinin annesi mahkeme salonundan çıkarıldı

saliha arıkan

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık yargılanıyor.

"VATAN HAİNLERİNİ ÖLDÜRÜN"

Kimlik tespitlerinin yapılması sırasında salona giren darbe girişimi sırasında şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan, "Vatan hainlerini öldürün. Yavrumu bana versinler" diye bağırmaya başladı.

SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, acılı anneyi susması yönünde uyardı. Arıkan, uyarılara rağmen bağırmaya devam edince salondan çıkarıldı. Saliha Arıkan'ın salondan çıkarılması üzerine salonda bulunan diğer şehit yakınları "şehit annesi o" diyerek salondan çıkarılmamasını istedi.

"KRAL GİBİ GİYİNMİŞLER"

Salonun dışında isyan eden acılı şehit annesi, "Kral gibi giyinmişler. Ayaklarında pranga olması lazımdı şehit ailelerini rahatlatmak için. Elimiz kolumuz bağlı" dedi.

15 Temmuz şehidinin annesinden isyan VİDEO

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