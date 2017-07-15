15 Temmuz şehidinin annesi yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde düzenlediği 'Kalkışmanın birinci yılında FETÖ:Bir ihanet şebekesinin anatomisi' başlıklı panele konuk olarak katılan 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesi Deniz Ergin, o geceyi gözyaşları içerisinde anlattı.

63 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Batuhan'ın daha 21 yaşına bile girmediğini ve 13 Mayıs'ta askerden geldiğini söyleyen anne Ergin, "12 ay Doğu'da terörün içinde askerlik yaptı, günde 8 saat nöbet tuttu. Ama askerden geldikten 63 gün sonra oğlumu kaybettik" diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALİ MOTOSİKLETTİ

Batuhan'ın en büyük hayalinin motor almak olduğunu belirten Ergin, 1 Temmuz'da Batuhan'ın kendine yeni bir motosiklet aldığını ve sadece 1 hafta kullanabildiğini aktardı. 15 Temmuz günü anlatırken duygularına hakim olamayan ve sesi titreyen Ergin şunları söyledi: "15 Temmuz günü onun plakası takıldı, beni işten aldı. Askerden yeni geldiği için ayakkabı almaya gidecektik. Bana 'Anne bu akşam gitmeyelim motorumun plakasını satmaya Sarıyer'e gideceğiz' dedi. Ben de askerden yeni geldiği için serbest bıraktım. Batuhan'ı o gece polisler çevirmiş ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söylemişler. Batuhan'da yakın arkadaşı Murat ile apar topar Ortaköy'e gelmiş. Gece 24.00 gibi beni aradı 'Anne iyi ki ayakkabı almaya gitmemişiz ortam çok karışık' dedi. Ben de 'Oğlum sakın sokağa çıkmayın' dedim. Benim o ara içim geçti uyudum, rüyamda Batuhan'ın vefat ettiğini gördüm. Evimizin üstünden F16'lar geçiyordu anormal bir gürültüyle uyandım. Eşime bile rüyayı anlatmadım. Saat 4 oldu, oğlumun arkadaşı Murat'ın babası bizim kapıya geldi. Ben içerde televizyon seyrediyorum, ' Batuhan vuruldu, durumu kritik' demiş eşime.

GİTTİĞİMDE MORGDA YATIYORDU

Ben niye vurulduğunu anlamadım. Çünkü köprüye gittiğini bilmiyordum. Sonradan eşim hastaneye gitti ben de Murat'ı aradım 'Batuhan nasıl?' diye. 'Korkma, ayağından vuruldu' dedi. Halbuki kalbinden vurulmuş ve vurulduğu an vefat etmiş. Sonra Murat'ı tekrar aradım, 'anne bilmiyorum' deyince ben anladım olayın ciddiyetini ve eşimi aradım. Eşim vefat ettiğini söyleyince apar topar hastaneye gittik. Gittiğimde morgda yatıyordu."

"EN FAZLA ŞEHİT OLURUZ"

Oğlunun çok güzel bir çocuk ve melek gibi bir yüzü olduğunu dile getiren Ergin, "Demiş ki Murat'a; 'Biz niye eve gidiyoruz? Vatan elden giderse ben yarın sabah uyandığımda annemin babamın yüzüne nasıl bakarım? İleride karıma çocuğuma ne anlatırım? Ben askerlik yaptım, bunlardan mı korkacağız biz? En fazla şehit oluruz' demiş ve köprüye gitmişler. Bir Snap atmış. Cep telefonunda gördük. 'Eve erzak almaya değil vatana sahip çıkmaya geldik' yazmış paylaşımına. Bu sözü ben Batuhan'ın mezar taşına yazdırdım. Çocuğun üzerinde sadece yaz olduğu için bir şort ve tişörtü vardı. Üzerinde su bile yoktu Batuhan'ın, bir de cep telefonu vardı. Başka hiçbir şeyi yoktu. Kalbinden tam göğsünün altında vurulmuş. Gerçekten çok güzel bir çocuktu. En büyük hayali motor almaktı onu aldı ama 1 hafta binebildi. O bizim çocuğumuz gibi her gün mezarlığa götürüyoruz motosikletini. Babası her gün götürüyor, Batuhan'a gösteriyor. Çok düşkündü motoruna. Biz onunla arkadaş gibiydik. O benim evladım, oğlum, arkadaşım, kardeşim. Bakın bütün gün böyle elimde fotoğraflarla geziyorum" ifadelerini kullandı.