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15 Temmuz şehidinin annesi yürek dağladı

15 temmuz gecesi şehit olan Büyüköztaş'ın annesi Sözeri'nin acısı dinmiyor.

29.03.2017 - 19:40
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Adalet Sözeri ), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilyacıda çalışan 35 yaşındaki oğlunun 15 Temmuz'da şehit olmasının ardından geçen sürede verdiği hayat mücadelesini anlattı.

Sözeri, oğlunun Genelkurmay önünde yaralı vatandaşları taşıdığını, sabaha karşı da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştüğünü belirtti.

"KADERDE VARSA ÖLÜRÜM"

Oğluyla o gece telefonda konuşan son kişinin kızı olduğunu kaydeden Sözeri, oğlunun "Kızılay'dayım, gelemiyorum, gelemem. Her taraf asker, her taraf tank. Gökyüzünden yağmur gibi kurşun yağıyor" dediğini, telaşlanmaları üzerine de "Kaderde varsa ölürüm, yoksa gelirim. Vatan elden gidiyor" şeklinde karşılık verdiğini ifade etti.

"EKMEĞİMİZİ YİYİP ÜLKEMİZİ BOMBALADILAR"

Oğlunun, şehit olmasaydı darbe girişiminden birkaç gün sonra 36 yaşına gireceğini anlatan Sözeri, "Mahkemelere gitmeyi, duruşmalara girmeyi istiyorum. O insanlara bir çift lafım var. Benim oğlumun elinde silah yoktu, Türk bayrağı vardı. Öldüğünde de elinde bayrak vardı. O darbecilere ne söylemek isterdim biliyor musunuz, ne istediniz yavrumdan, ne istediniz o kadar insandan? Kimi kime vurdurdunuz? 'Komutanım, askerim' deyip, ekmeğimizi yiyip, ülkemizi bombaladılar. Bizden, Türkiye'den ne istediler?" şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehidinin annesi yürek dağladı

"MEĞER OĞLUMMUŞ"

"Kızım telefonda oğlumla konuşurken ben de yanındaydım. Bir yandan da televizyonda canlı yayın vardı, olanları 'Şu insanlardan akan kana bak' diye üzülerek izliyordum. Meğer oğlummuş, tanıyamadım. Oğlumun yüzünü göremedim ben. Yüzü yok, göğsü yok. Omuzdan itibaren elleri var, elinin yanında da Türk bayrağı var. Ayakları gözüküyor. Bir kanal çekmiş, ben de bilmeden izledim. Sonra hastanede oğlumu görmek istedim ama göstermediler. 'Nasıl biliyorsan, aklında öyle kalsın' dediler."

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