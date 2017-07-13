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15 Temmuz şehidinin annesi:Çok şükür ki şehit evladım var

Darbecilerin bombaladığı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis Yakup Sürücü'nün ailesi, evlatlarıyla gurur duyuyor

13.07.2017 - 13:29
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Şehit polis Yakup Sürücü'nün Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşkaynak Mahallesi'nde oturan ailesi, sık sık polis memuru oğullarının kabrini ziyaret edip dua okuyor.

Anne Çiğdem Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu şehit vermenin gururunu yaşadığını söyledi.

"OĞLUM EVELALLAH TARİHE MÜHÜR ATTI"

"Çok şükür ki Yakup'un annesiyim." diyen Sürücü, duygularını şöyle dile getirdi: "Zaten oğlum için şehitlikten başka bir şey kabul olmazdı. Onu anlatmaya ne kalem ne de defter yeter. Rabb'im ona yetecek mükafatı verdi. Tarihlik adam, tarihe imza, mühür atar. Oğlum da evelallah tarihe mühür attı. O bize sürekli tarih ve Allah'ın emirlerini anlatırdı. O anlatılabilecek bir evlat değildi. Ona sürekli dua ederdim. Eğitim aldığı zamanda çok sevilen bir öğrenciydi. Allah'a şükür ki muradına erdi. Ölüm bizim için, ha bugün ha yarın. Yeter ki bu şan ve şerefe layık olalım. 10 veya 20 yıl sonra bu toprağın altına gideceğiz. Ama şanı şerefi de bambaşka."

15 Temmuz şehidinin annesi:Çok şükür ki şehit evladım var

"YA BENİM EVLADIM VATAN HAİNİ OLSAYDI, NE YAPARDIM? ÇOK ŞÜKÜR Kİ ŞEHİT BİR EVLADIM VAR"

Vatan için kendisinin de gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğunu anlatan Sürücü, "Ya benim evladım vatan haini olsaydı da sinerek dolaşsaydım, ne yapardım o zaman? Çok şükür ki şehit bir evladım var. Çocuklarıma, torunlarıma devlet bakar ama toprağım, vatanım olmazsa hiç kimse bakamaz. Rabb'im hem dünyalığımı hem de ahiretliğimi vermiş. Geride 4 oğlum daha var. Bizim için önemli olan namus, şeref, haysiyet, başka da bir şey değil." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidinin annesi:Çok şükür ki şehit evladım var

15 Temmuz şehidinin annesi:Çok şükür ki şehit evladım var

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