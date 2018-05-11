15 Temmuz şehidinin eşinden Karamollaoğlu'na: Adam gibi gidin

Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

ŞEHİT EŞİNDEN TEPKİ

Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor" diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti.

15 Temmuz şehidinin eşinden Karamollaoğlu'na tepki VİDEO

KARAMOLLAOĞLU ŞEHİT EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

"Erbakan Hoca'nın yolundan adam gibi gidin" diyen Esma Yılmaz'ın üzerine yürüyen Karamollaoğlu sinirli bir şekilde, "15 sene onları bağrında basanlara bak sen" dedi.

Esma Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi.