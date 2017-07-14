taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.210
USD
3,5709
EURO
4,0746
ALTIN
139,81
PETR
48,4100

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar açıklandı.

14.07.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 15 Temmuz günü gece saat 02.00'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Köprü etkinlikler sona erene kadar kapalı kalacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

-  D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

-  Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100

- Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yolu

- Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yol

- Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.

Alternatif: Libadiye Kavşağı

- Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi

- Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi

- Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

- Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

Alternatif: Çevreyolu güney yol - TEM Otoyolu

- D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi

- Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.
Alternatif: Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

İlginizi Çekebilir
249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı
Etimesgut'ta 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 120 dönüm alana 6 bin 249 ağaçla 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu.
Hakkari'de sokağa çıkma yasağı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy ve mezrada ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskının ayrıntıları
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine yapılan operasyonda öldürülen teröristlerden birinin daha önce PKK'ya üyelikten hapiste yattığı ortaya çıktı.
Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
Sivas'ta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

31
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

29
Metin Hara: Adriana ile aşk yaşıyoruz

Metin Hara: Adriana ile aşk yaşıyoruz

67
Trump Paris'te Macron ile görüştü

Trump Paris'te Macron ile görüştü

11
Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

27
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

37
Vildan Atasever tasavvufa merak sardı

Vildan Atasever tasavvufa merak sardı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM