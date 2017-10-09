15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası bugün başlıyor

Darbe girişiminde ilk orası işgal edildi, köprü kapatıldı, vatandaşların üzerine kurşun yağdırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası, İstanbul Silivri Cezaevi önündeki duruşma salonunda başlıyor.

34 ŞEHİT VERDİK

Darbe girişimi sırasında, aralarında AK Parti'nin reklamcısı Erol Olçok'un da olduğu 34 kişi şehit oldu, 318 kişi de yaralandı. Olaylar sırasında 7 asker de öldü. 135'i tutuklu 143 asker, yaklaşık 15 ay sonra hakim karşısına çıkacak.

30'U RÜTBELİ ASKER

143 sanıktan 30'ü rütbeli asker, 47'si ise askeri öğrenci. En yüksek rütbeliler, askerlere vatandaşın üzerine ateş açma emrini verdiği tespit edilen Yarbay Turgay Ödemiş ile Binbaşı Ahmet Taştan. Haklarında Meclis'i, hükümeti, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürmek suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

İddianamede, köprünün, kentin trafiğini kontrol altına almak amacıyla kapatıldığı yazıyor. Bunun içinde 4 tank ve 2 zırhlı personel taşıyıcının kullanıldığı belirtiliyor.