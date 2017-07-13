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15 Temmuz Şehitler Köprüsü törenlere hazırlanıyor

15 Temmuz'un yıl dönümünde açılacak olan Şehitler Anıtı'nın büyük bölümü tamamlandı.

13.07.2017 - 16:54
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Çalışmaların aralıksız sürdüğü anıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

TÖREN İÇİN SON RÖTUŞLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törenler için ise üzerinde led ekran ve ses sistemlerinin bulunduğu büyük bir konuşma platformu inşa ediliyor.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü anıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törenler için ise üzerinde led ekran ve ses sistemlerinin bulunduğu büyük bir konuşma platformu inşa ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü törenlere hazırlanıyor VİDEO

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