15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak amacıyla çalışma başlatacaklarını bildirdi.

"20 NİSAN'DA SERBEST GEÇİŞLER BAŞLAYACAK"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 gişe mevcut olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi: "Serbest geçişe yönelik tadilat yaparken, dört gişeden hizmet vereceğiz ki üç şeritten gelen insanlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan trafik akışı sağlanmış olsun. Daha sonra da diğer dört gişeyi yer değiştirerek, kaldıracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 20 Nisanda başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız. İnsanlarımız burayı kullanırken bekleme, gecikme yaşamayacaklar. İnsanlarımız tak sistemi ile rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar"