15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Trump, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra İsrail, Vatikan ve NATO zirvesi için Brüksel’e geçecek.

Fenerbahçe orta saha bölgesine Mehmet Ekici'den sonra Aykut Kocaman'ın onay verdiği Malinovsky'i de transfer etti.

ABD'de yayın yapan CBS televizyonu, Georgia eyaletinde Lisa Ohrmundt’un adında bir kadının evinde dev bir arı kovanının bulunduğunu aktardı.

ABD'de bir evden 120 bin arı çıktı

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Obeziteden korunmanın ilk kuralı

Dünyada 700 milyon obez var. Siz de onlardan olmayın.