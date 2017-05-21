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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kadın, hayatını kaybetti.

21.05.2017 - 09:12
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, ticari bir araçla köprüye gelen 30 yaşlarında yarı çıplak olduğu iddia edilen bir kadın araçtan inerek korkuluklara doğru koşup köprüden aşağıya atladı.

KADININ CESEDİ ÇIKARILDI

Kadının atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisleri kısa süre içerisinde boğaza atlayan kadını denizden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptığı kontrolde korkuluklardan atlayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi ambulans yardımıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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