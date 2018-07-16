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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ulaşım başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

İHA | 16.07.2018 - 04:08..
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören için çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

GEÇİŞLER BAŞLADI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında köprü girişindeki anma törenleri dolayısıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılmıştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri etkinliğin son bulmasıyla etkinlik için kurulan stant, güvenlik noktaları ve barikatlar kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından köprü ve bağlantılı yollar saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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