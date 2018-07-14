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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir otomobilde çıkan yangın söndürülürken, sürücü yara almadan kurtuldu.

İHA | 14.07.2018 - 15:43..
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Avrupa'dan Asya'ya istikametine sağ şeritte seyreden İ.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek yardım istedi.

Köprüde bulunan polislerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangında, otomobil tamamen yandı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Bu sırada köprüde Avrupa'dan Asya'ya geçişte trafik akışı bir süre durduruldu.

Öte yandan Asya'dan Avrupa'ya geçen sürücülerin yangına bakmak istemesi köprüde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın

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