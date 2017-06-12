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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı

İstanbul'un can damarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 ay sürecek yenileme çalışmaları başladı.

12.06.2017 - 07:41
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Çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Köprüde 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapılacak çalışmalar kapsamında, Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı, karşı yönden alınan ek şerit ile 2'şer gidiş ve geliş olacak şekilde düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı

31 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalışılarak 31 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı

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