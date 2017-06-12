15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı

Çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Köprüde 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapılacak çalışmalar kapsamında, Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı, karşı yönden alınan ek şerit ile 2'şer gidiş ve geliş olacak şekilde düzenlendi.

31 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalışılarak 31 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.