15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, E5 Karayolu Beşiktaş İstikameti’nden Kadıköy istikametine gitmekte olan Barış Başyiğit yönetiminde olan 34 FT 8434 plakalı otomobilin yolda yavaşlaması sonucu diğer 2 araç arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

YARALI BAŞYİĞİT HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Barış Başyiğit yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası Başyiğit, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.



