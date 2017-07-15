15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

Yurdun dört bir yanından Ordu'ya gelen yamaç paraşütçüleri kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin değişik illerinden ve Suudi Arabistan'dan Ordu'ya gelen 50'ye yakın yamaç paraşütü pilotu teleferikle 530 rakımlı Boztepe'ye çıkarak uçtu. Kentin üzerinde dakikalarca süzülerek renkli görüntüler oluşturan yamaç paraşütçüleri vatandaşların da ilgisini çekti.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN BURADAYIZ"

15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Yıldırım, "30'a yakın yamaç paraşütü pilotumuzla bu sporu Ordu'da sevdirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Ordu turizmine katkı sunmaya çalışıyoruz. Kendi yerel imkanlarımızla sağladığımız tanıtımlarla Suudi Arabistan'dan iki pilot arkadaşımız geldi. Yurdun dört bir yanından buraya uçmaya gelenler var. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için buradayız. Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU AĞACA TAKILDI

Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bir yamaç paraşütü pilotu da iniş esnasında rüzgarın etkisiyle kontrolünü sağlayamayarak ağaca takıldı. Pilot yara almadan kurtulurken, ağaca takılan Paraşütü ise itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.





























