taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

Ordu'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

15.07.2017 - 14:45
  1. Haberler
  2. Gündem

Yurdun dört bir yanından Ordu'ya gelen yamaç paraşütçüleri kentte renkli görüntüler oluşturdu.

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

Türkiye'nin değişik illerinden ve Suudi Arabistan'dan Ordu'ya gelen 50'ye yakın yamaç paraşütü pilotu teleferikle  530 rakımlı Boztepe'ye çıkarak uçtu. Kentin üzerinde dakikalarca süzülerek renkli görüntüler oluşturan yamaç paraşütçüleri vatandaşların da ilgisini çekti.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN BURADAYIZ"

15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Yıldırım, "30'a yakın yamaç paraşütü pilotumuzla bu sporu Ordu'da sevdirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Ordu turizmine katkı sunmaya çalışıyoruz. Kendi yerel imkanlarımızla sağladığımız tanıtımlarla Suudi Arabistan'dan iki pilot arkadaşımız geldi. Yurdun dört bir yanından buraya uçmaya gelenler var. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için buradayız. Aziz şehitlerimizi  saygıyla anıyoruz" dedi.

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU AĞACA TAKILDI

Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bir yamaç paraşütü pilotu da iniş esnasında rüzgarın etkisiyle kontrolünü sağlayamayarak ağaca takıldı. Pilot yara almadan kurtulurken, ağaca takılan Paraşütü ise itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular


15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

İlginizi Çekebilir
CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, gece yarısı şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacağı programa katılmama kararı aldı.
Darbenin yurt dışı bağlantısı
Adil Öksüz ile seyahatlere çıktığı tespit edilen, hava kuvvetlerinde tümgeneral olan İdris Aksoy, darbe gecesi ABD ile irtibattaydı.
15 Temmuz şehitleri er meydanında da anıldı
15 Temmuz şehitlerimiz için, Edirne'deki 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yürüyüş yapıldı.
Bahçeli, TBMM 15 Temmuz özel oturumunda
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Fırat'ın 15 Temmuz'a ait yeni görüntüleri

Hande Fırat'ın 15 Temmuz'a ait yeni görüntüleri

50
Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

385
Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

45
Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

41
Bağdat Caddesi'nde darbeye sevinenler olmuştu

Bağdat Caddesi'nde darbeye sevinenler olmuştu

131
FETÖ'cü Kerim Balcı'nın 15 Temmuz'da morardığı anlar

FETÖ'cü Kerim Balcı'nın 15 Temmuz'da morardığı anlar

162
Millet 1 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alt etti

Millet 1 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alt etti

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM