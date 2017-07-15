15 Temmuz şehitleri er meydanında da anıldı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Korteje katılanlar, ellerinde bayraklar ve ay-yıldızlı tişörtlerle yürüdü, hakemler üzerinde 'Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' yazılı, başpehlivanlar ise '15 Temmuz şehitlerine minnettarız' yazılı pankart taşıdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından hakem kule heyeti önünde başlayıp tribünleri turlayan başpehlivanlar, cazgırlar ve hakemleri ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı. Protokol tribününde aralarında Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da bulunduğu kalabalık, kortejin geçişi sırasında ayağa kalkarak, ellerindeki bayrakları salladı.

Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğini ifade ederek, "Geçen yıl hain bir darbe girişimi meydana geldi. Buna karşı durarak şehit olanları bu Er Meydanı'nın yiğitleri olarak anıyoruz" dedi. Kara, güreşler için ise çok iyi çalıştığını ve bu yıl ikinci kez altın kemeri kazanmak istediğini söyledi.

Başpehlivan Şaban Yılmaz da 15 Temmuz şehitlerini Er Meydanı'nda andıklarını ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Güreşlerin zorlu geçeceğini kaydeden Yılmaz, altın kemerin kimin kısmetiyse onun kazanacağını söyledi.

Başpehlivanlardan Orhan Okulu da 15 Temmuz şehitlerini anarak, bu yılki güreşleri kazanarak altın kemeri Antalya'ya götürmek istediğini ifade etti.

























