15 Temmuz Şehitleri kabirlerinin başında anıldı

15 Temmuz 2016’da FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde istiklal uğruna şehit düşen vatandaşlarımız için Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başlayan programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililer, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Üç farklı yerde bulunan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret eden katılımcılar farklı hocaların Kur'an-ı Kerim Tilavetini dinledi, dualar etti ve kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programında ayrıca 15 Temmuz şehitlerimiz için, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Fatih Müftülükleri, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okuduğu Hatmi Şeriflerin duası yapıldı.

Başkan Uysal ve Vali Şahin ayrıca, 2016’da Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör eylemi sonucunda şehit düşen Gülşen Bahadır’ın da kabrini ziyaret ederek dua etti.