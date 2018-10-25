15 Temmuz tabelası fırsatçıları kurtarmadı

Türkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak inşaatlar yükseliyor.

GÜMÜŞHANE'DEKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gümüşhane'de kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası'na bazı fırsatçılar tarafından '15 Temmuz Evleri' ve '15 Temmuz Mahallesi' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün darbe girişimine direniş tarihinin kullanıldığı tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı.

TABELALAR KALDIRILDI

Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı. Sahiplerinin 'İmar Barışı' için başvuru yaptığı belirlenen kaçak yapıların 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespiti halinde yıkımları gündeme gelecek. Bu tarihten önce yapıldığı belirlenen yapılara ise 'Yapı Kayıt Belgesi' verilerek af getirilecek.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI 183 BİNİ AŞTI

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz'de kaçak yapı sahipleri 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon'da 110 bin, Rize'de 38 bin, Giresun'da 20 bin, Gümüşhane'de 13 bin ve Artvin'de 1400 dolayında olmak üzere 183 bine yakın başvuru olduğu kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de İmar Barışı'nı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanak tutarak yıkımlara başladı. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için sahiplerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için kesinlikle Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceği vurgulandı.