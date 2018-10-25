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'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'na kaçak yapı inşa edip, '15 Temmuz Evleri' ve '15 Temmuz Mahallesi' tabelaları yerleştiren fırsatçılara karşı ekipler harekete geçti.

DHA | 25.10.2018 - 21:53..
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'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

Türkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak inşaatlar yükseliyor.

TABELALAR KALDIRILDI

Gümüşhane'de kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası'na bazı fırsatçılar tarafından '15 Temmuz Evleri' ve '15 Temmuz Mahallesi' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

FETÖ'nün darbe girişimine direniş tarihinin kullanıldığı tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı. Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı.

Sahiplerinin 'İmar Barışı' için başvuru yaptığı belirlenen kaçak yapıların 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespiti halinde yıkımları gündeme gelecek. Bu tarihten önce yapıldığı belirlenen yapılara ise 'Yapı Kayıt Belgesi' verilerek af getirilecek.'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler'15 Temmuz' tabelası kurtaramadı: Yasal işlem başlatıldı

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