15 Temmuz'da ve Kato'da teröristleri durduran komutan şehit

Birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile beraberindeki askeri personel AS 532 Cougar tipi helikopter ile Irak sınırındaki Uludere'ye bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi.

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERE DİRENDİ

Düşen helikopterde şehit olan 13 asker arasında, en yüksek rütbeli kişi olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, 15 Temmuz gecesi Kayseri'de darbecileri püskürttüğü ortaya çıktı.

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Kato'da Süleyman Soylu ile buluşması VİDEO

KATO'DA PKK'YI BERTARAF ETTİ

Tümgeneral Aydoğan Aydın, daha önce Kato Dağ'ındaki operasyonda yer alan birliğin başındaydı.

Aydoğan Aydın, 3 gün önce Kato'daki büyük operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile operasyon yerinden kamu oyuna açıklamalarda bulunmuştu.