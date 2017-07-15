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15 Temmuz'u anlatan "Yanık Buğdaylar" belgeseli yayınlandı

Kahramankazan'daki 15 Temmuz direnişinin belgeseli Yanık Buğdaylar'ı izleyenler gözyaşlarını tutamıyor.

15.07.2017 - 15:59
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15 Temmuz sonrası 'Kahraman' unvanını alan Ankara'nın Kazan ilçesindeki halk direnişi 'Yanık Buğdaylar' adıyla belgesel oldu.

2 şehit çocuğu Birgül Yılmaz ve Hüseyin Anar ile şehit kardeşi Kazım Cantürk'ün gözünden 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı belgeselin çekimleri 15 Temmuz'dan 3 gün sonra başladı ve yaklaşık 1 yıl sürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce de desteklenen projenin yapımcılığını ise Ömer Halisdemir'in hayatının konu alındığı 'Ben Ömer' Belgeseliyle Antalya Film festivalinde en iyi belgesel ödülünü alan gazeteci Mesut Gengeç üstlendi.

15 Temmuz'u anlatan

İZLEYENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Belgeselin müziklerinde ise Vatanım Sensin, Payitaht Abdülhamid ve İsimsizler adlı dizilerin de müzikleri yapan ünlü sanatçı Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor. İlk gösterimi Kahramankazan'da yapılan belgeseli izleyenler arasında Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler, Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, şehit yakınları ve gaziler ile binlerce Kahramankazanlı izledi.Seyircilerin bir an olsun gözünü alamadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı belgesel büyük beğeni aldı.

15 Temmuz'u anlatan

UÇAKLARIN KALKMASINI ENGELLEMEK İÇİN EKİNLERİNİ YAKMIŞLARDI

Kahramankazan halkı, uçakların kalkmasını engellemek için tarladaki biçilmiş ekinini, traktöründeki lastikleri yakmış; darbecilerle karşı kadın erkek genç yaşlı mücadele etmişti. İşte o direniş anlarında nizamiye önünde toplanan halk, darbeciler tarafından acımasızca taranmış; 9 şehit verilmiş, 92 kişi de yaralanmıştı.

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