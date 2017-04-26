15 Temmuz'da halka ateş açılan anlar kamerada

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında vatandaşların direnişleri ve halkın üzerine ateş edilme anları güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

ÇATI İDDİANAME'NİN EKİNDE YER ALDI

Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

Buna göre, darbeye karşı harekete geçen vatandaşlar, Milli Müdafaa Caddesi ve Meclis Kavşağında toplandı. Meclis Kavşağı ve Milli Müdafaa Caddesi'ndeki halkın üzerine havadan ateş açıldı.

YARALANANLAR GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI

Ateş açılmasının ardından yaralanan bazı vatandaşlar, bölgede bulunan diğer vatandaşlar tarafından taşınarak güvenli bölgelere götürülmeye çalışıldı.

Genelkurmay Karargahı içerisine girmeyi başaran vatandaşlar da açılan ateş sonrası dışarı çıkmaya çalıştı.

Öte yandan, kamera kayıtlarında, yaralı veya ölü olabileceği değerlendirilen bir kişinin teçhizatlı askerlerce Genelkurmay Karargahı içerisinden dışarıya taşındığı, daha sonra da yol kenarına bırakıldığı anlar da yer aldı.