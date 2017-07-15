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15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti

Darbe girişiminin aldığı en genç can Abdullah Tayyip Olçok’un annesi ve reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, o günü anlattı.

15.07.2017 - 12:16
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16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, Babası reklamcı Erol Olçok’la babasıyla birlikte Altunizade’de şehit olmuştu.

15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti

“KALBİYLE GİTTİĞİ İÇİN DOĞRU YERDEYDİ”

Anne Nihal Olçok çok zor bir yıl geçirdiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yol arkadaşım” dediği eşiyle ilgili “Erol aykırılıkların adamıydı, hep olmaması gereken ama kalbiyle gittiği için hep doğru yerlerdeydi.” dedi.

15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti

“GÜZEL BİR YERE GİTTİĞİNİZDE EVLATLARINIZLA GİTMEK İSTERSİNİZ”

Nihal Olçok, eşinin neden oğlunu götürdüğü sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: "Bana insanlar bunu o kadar çok soruyor ki… Güzel bir yere gittiğiniz zaman oraya evlatlarınızla gitmek istersiniz."

15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti

“ONLAR VESİLE OLDULAR”

Nihal Olçok, darbe girişiminde şehit olanlar için “onlar bir şeylere vesile oldular, hastalığın semptomu ortaya çıktı ve hastalık görünür hale geldi.” dedi.

15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti

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