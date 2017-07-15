15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti

16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, Babası reklamcı Erol Olçok’la babasıyla birlikte Altunizade’de şehit olmuştu.

“KALBİYLE GİTTİĞİ İÇİN DOĞRU YERDEYDİ”

Anne Nihal Olçok çok zor bir yıl geçirdiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yol arkadaşım” dediği eşiyle ilgili “Erol aykırılıkların adamıydı, hep olmaması gereken ama kalbiyle gittiği için hep doğru yerlerdeydi.” dedi.

“GÜZEL BİR YERE GİTTİĞİNİZDE EVLATLARINIZLA GİTMEK İSTERSİNİZ”

Nihal Olçok, eşinin neden oğlunu götürdüğü sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: "Bana insanlar bunu o kadar çok soruyor ki… Güzel bir yere gittiğiniz zaman oraya evlatlarınızla gitmek istersiniz."

“ONLAR VESİLE OLDULAR”

Nihal Olçok, darbe girişiminde şehit olanlar için “onlar bir şeylere vesile oldular, hastalığın semptomu ortaya çıktı ve hastalık görünür hale geldi.” dedi.