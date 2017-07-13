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15 Temmuz'da İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz

15 Temmuz saat 19.00'dan 16 Temmuz saat 07.00'ye kadar kentteki toplu taşıma ücretsiz olacak.

13.07.2017 - 04:28
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci toplantısı belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılmadığı ve Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın yönettiği toplantıda meclis üyeleri, 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla, 15 Temmuz saat 19.00'dan, 16 Temmuz saat 07.00'ye kadar kentteki toplu taşımanın ücretsiz olması kararını oy birliğiyle aldı.

15 Temmuz'da İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz

Toplantıda konuşan Aydoğan, 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını söyledi.

12 Eylül askeri darbesinde Bornova Belediye Başkanı olduğunu anımsatan Aydoğan, "Yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilmiş bir belediye başkanıydım, hiçbir suçum yoktu. Bir sabah geldiler zarfla görevden aldılar. İşin zor tarafı gidecek yerim de yoktu. Türk halkı bunları gördü. Bugün askeri rejimlerin nereden gelirse gelsin, ülkeye getirdiği sıkıntıları ancak yaşayanlar bilir. Biz bunları yaşadık." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimini milletin hiçbir şey düşünmeden engellediğini belirten Aydoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sağduyulu tüm vatandaşlarını hiçbir ayrımı olmadan solcusuyla, sağcısıyla hiçbir ayrımı olmadan herkes ayağa kalktı bu büyük felaketi önledi. Bu gerçekten bu milletin başarısıdır.15 Temmuz'da bu millet hiçbir şey düşünmeden tüm Türk halkı olarak elinden geleni yaptı ve bunu engelledi. İnanıyorum ki bundan sonra Türkiye'de böyle şeyler olmasın. Demokrasi yerleşsin, adalet, hak ve hukuk yerleşsin. Millet mutlu olsun. İhtilal ile mutluluk olmaz. İhtilal ile mutlu olanlar ancak belli bir sınıf ve gruptur. Onun için bu olayı başardık bundan sonra böyle bir şey olmasın."

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadı.

Meclisin aldığı toplu ulaşım kararının Demokrasi Nöbetleri'ne katılacak vatandaşlar için iyi olacağını belirten Doğan, geçen yıl da ulaşım konusunda büyükşehir bürokratları ile uyumlu çalışma yaptıklarını, bu yıl da aynı uyumun devam etmesini istediklerini kaydetti.

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