Sakarya'daki bir hastane önünde husumetlisi ile karşılaşan İ.S. kurşun yağmuruna tutuldu. İ.S'nin hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

AYM, başörtüsü nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılan kadının din özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, net 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

15 Temmuz'da kaçırılan Kasırga Erdoğan'a Başdanışman oldu

Hatay'da yaşayan 18 yaşındaki Kemal D., çakmak gazı çektikten sonra hastanelik oldu. Genç Kemal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub, gözaltına alındığı İtalya'da serbest bırakıldı.

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Düğün magandaları bir çocuğu yaraladı

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.