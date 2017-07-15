15 Temmuz'da kim ne yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ'cüler, 15 Temmuz'da milli iradeyi ele geçirmek için kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

MİLLET DUR DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra; meydanlara inerek 'ya hürüz, ya ölürüz' anlayışıyla darbecilere karşı canını ortaya koyan millet, hain girişimi püskürttü.

MARKETLERDE, ATM'LERDE KUYRUKLAR

Fetullahçı teröristlere karşı meydanlarda tarihi bir destan yazılırken, bazıları keyifli bir beklenti içerisindeydi.

Darbenin başarılı olacağına inananlar, soluğu marketlerde ve ATM'lerde aldı.

Marketlere gidip yiyecek stoğu yapmak için sıra oluşturanlar, bankalardaki tüm paralarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci teröristlere karşı güvenlik güçlerine talimat verirken..

FOTOĞRAF: Atatürk Havalimanı'nda darbecileri görünce Bakırköy'deki eve giden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları televizyondan izlerken..