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15 Temmuz'da kim ne yaptı

Milletin iradesine el koymak isteyen darbecilere karşı canını ortaya koyanlar meydanlara inerken bazıları ATM kuyruklarındaydı.

15.07.2017 - 16:34
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15 Temmuz'da kim ne yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ'cüler, 15 Temmuz'da milli iradeyi ele geçirmek için kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

MİLLET DUR DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra; meydanlara inerek 'ya hürüz, ya ölürüz' anlayışıyla darbecilere karşı canını ortaya koyan millet, hain girişimi püskürttü.

15 Temmuz'da kim ne yaptı

MARKETLERDE, ATM'LERDE KUYRUKLAR

Fetullahçı teröristlere karşı meydanlarda tarihi bir destan yazılırken, bazıları keyifli bir beklenti içerisindeydi.

Darbenin başarılı olacağına inananlar, soluğu marketlerde ve ATM'lerde aldı.

Marketlere gidip yiyecek stoğu yapmak için sıra oluşturanlar, bankalardaki tüm paralarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

15 Temmuz'da kim ne yaptı

15 Temmuz'da kim ne yaptı

15 Temmuz'da kim ne yaptı

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci teröristlere karşı güvenlik güçlerine talimat verirken..

15 Temmuz'da kim ne yaptı

FOTOĞRAF: Atatürk Havalimanı'nda darbecileri görünce Bakırköy'deki eve giden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları televizyondan izlerken..

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