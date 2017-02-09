taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,7192
EURO
3,9796
ALTIN
148,44
PETR
55,3900

15 Temmuz'da komiserlere talimat veren FETÖ'cü yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında "ByLock" üzerinden komiser yardımcılarına talimat veren zanlı yakalandı.

09.02.2017 - 07:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"  üzerinden komiser yardımcılarına "Gerekirse amirlerinizi rehin alın" şeklinde mesaj yazdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 17 polis memuru  ve komiser yardımcılarının kullandığı "ByLock" programı yazışmalarının  incelenmesi sonrası, "Asker darbe yapıyor, direnmeyin asker kararlı, karşısında  durursanız vuracak. Gerekirse birim amirlerinizi rehin alın." diye mesaj yazan  kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İncelemelerde mesajı yazan kişinin, örgütün 2014 ve 2015 yılı kurs  mezunu komiser yardımcılarından sorumlu sözde "Mahrem imamı" A.Ş. olduğu  belirlendi.

Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alınan A.Ş, emniyetteki işlemleri  sonrası Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Zanlı A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada A.Ş'nin evinde  yapılan arama ise örgüte ait 105 yayının ele geçirildiği de öğrenildi.

19 POLİSTEN 17'Sİ TUTUKLANMIŞTI

Kırklareli Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli,  İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta  düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u  kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmış, şüphelilerden  17'si tutuklanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

78
Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

130
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

9
Brezilya’da polis grevi büyüyor

Brezilya’da polis grevi büyüyor

9
Kayseri'de uçurumda asılı kalan araç kurtarıldı

Kayseri'de uçurumda asılı kalan araç kurtarıldı

8
Pentagon Trump Tower'da ofis açıyor

Pentagon Trump Tower'da ofis açıyor

2
SMA hastası çocukların annelerinden eylem

SMA hastası çocukların annelerinden eylem

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM