15 Temmuz'da rehin alınan işletmeci o geceyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çok sayıda kişinin şehit edildiği ve yaralandığı Çengelköy'de, darbeciler tarafından iş yeri basılarak rehin alınan bir çay bahçesi işletmecisi Fikret Morgül, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Konuşurken gözleri dolan Morgül, o gece darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerlerin vatandaşlara ateş açacağını düşünmediklerini ancak yanıldıklarını dile getirdi.

"ASKERLER KARAKOLA GİRİŞ YAPMAYI DENEDİ, AMA BAŞARISIZ OLDULAR"

Morgül, çöp konteynerlerini barikat yapan darbeci askerlerin ateş açarak semt karakoluna ilerlemeye çalıştığını ifade etti. Bunun üzerine mahalledeki vatandaşların telefonlara sarılarak yakınlarını Çengelköy'e çağırdığını, böylelikle bölgede ciddi bir yoğunluk oluştuğunu vurgulayan Morgül, vatandaşların kalabalıklaşması üzerine askerlerin karakola arkadan giriş yapmayı denediğini ancak başarısız olduğunu anlattı.

"ASKERLER DÜKKANI BASTI VE BİZİ ESİR ALDILAR"

Kendisinin de o gece iş yerinde rehin alındığını belirten Morgül, "Saat 02.00 gibi FETÖ'cü askerler ateş açmaya başlayınca insanlar iyice dağıldı. O arada ben dükkana geçtim. Üstüm hep kandı, üstümü değiştirecektim. Bir şeyler olacaktı, kanlı elbiselerle bunların eline düşersek bizi öldürebilirlerdi. Tam üstüme bir şeyler giydim ki askerler dükkanı bastı ve bizi esir aldılar. Sonra getirdiler karakolun önünde caddeye yatırdılar. Belki 70-80 kişi oluşmuştu orada. Sabaha kadar sokakta buldukları, yakaladıkları herkesi getirdiler burada paspas gibi dövdüler." diye konuştu.

"DARBECİ KOMUTAN 'BİZİM İNİMİZE GİRECEKTİ, HADİ BAKALIM GİRECEK İN BULABİLECEK Mİ' DİYEREK DÖVDÜ"

Morgül, bölgedeki darbeci komutanın vatandaşları, "Bizim inimize girecekti, hadi bakalım girecek in bulabilecek mi?" diyerek darbettiğini söyledi.

"BİZİ EN ÇOK RAHATLATAN ŞEY SELALARDI"

Morgül, "Bizi en çok rahatlatan şey selalardı. Selalar susmadığı sürece 'bunlar başarılı olamadılar' dedik. Sabah olunca bizi serbest bıraktılar, kaçıp gittiler. Hiç korku yaşamadım." dedi.

"YANIMDA ÇALIŞAN ÇOCUĞUN GÖĞSÜNE MERMİ İSABET ETTİ, YARALANDI"

Darbeci komutanın sabaha karşı gelen bir telefon karşısında sinirlendiğini, ardından da bölgeden uzaklaşmaya çalıştığını ifade eden Morgül, "Yanımdaki eleman 'bir şey verin de bunlarla çatışalım' diyordu. Çocuk gitti göğüsüne isabet eden mermiyle yaralandı." diye konuştu.

"DÜNYA, TÜRK MİLLETİNİN TOPLA TÜFEKLE BASTIRILAMAYACAĞINI GÖRDÜ"

Darbelere artık Türk milletinin taviz vereceğini düşünmediğini vurgulayan Morgül, şöyle devam etti: "O gün biz sokakta kimlerle beraberdik? Hiç beklemediğimiz gençler, tanımadığımız gençler canla başla darbecilere karşı durdu. O gece Çanakkale ruhu yaşandı burada. Dünya, Türk milletinin topla tüfekle bastırılamayacağını gördü. Onlar birkaç kişiyi vurdum mu gerisi dağılır gider diye düşündüler ama yanıldılar. Yere düşen her insanın arkasından yüzlerce insan meydana geldi. Çengelköy'de insanlar mermiden, karşının gücünden korkmuş olsa bu kadar ölü olmazdı. Bizim insanımızın bundan sonra böyle bir olaya taviz vereceğini düşünmüyorum."

"DEVLETİMİZE GÜVENİMİZ VAR"

"Bir olumsuzluk yaşadık ama devletimize güvenimiz var. Allah'ın izniyle devletimiz bunun üstesinden gelecektir. Vatandaş sokakta görevini yaptı, devlet de kanun önünde görevini yapacaktır. Devletimize ve milletimize güvenimiz biraz daha arttı. Vatandaş kendi arasında şunu söylemeye başladı. Demek ki güvenilir bir liderimiz olursa arkasında dururuz. Geçmişte birileri 'arkadaşlar sokağa çıkın' deseydi belki insanlar çıkmayabilirdi." diyen Morgül, artık liderine güvenen milyonlarca insanın sokağa çıkabildiğini herkesin gördüğüne dikkati çekti.

Morgül, devlete karşı suç işleyenlerin ceza alması gerektiğine işaret ederek, "Bunların yurt dışı ayaklarının kırılması için lobi çalışmaları yapılması lazım. Yurt dışındaki faaliyetlerine set koymak gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

REHİN ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER