15 Temmuz'da saldırı hazırlığı yapan PKK'lılar gözaltında

Rıdvan Dilmen, yeni sezonda uygulamaya girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türkiye'de sağlıklı kararlar verilemeyeceğini ifade etti.

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Köpeğine emniyet kemeri takan sürücüye polisten teşekkür

Antalya2da bir sürücü, aracında taşıdığı köpeği ile kendisine emniyet kemerini taktı. Polis çevirmesinde farkedilen bu durum emniyet görevlileri tarafından takdirle karşılandı.