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15 Temmuz'da saldırı hazırlığı yapan PKK'lılar gözaltında

Terör örgütlerine karşı operasyonlara ara vermeyen güvenlik güçleri, örgütün gençlik yapılanmasına da nefes aldırmıyor.

AA | 14.07.2018 - 12:44..
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da sansasyonel eylem yapmaya hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

9 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri 18 yaşından küçük 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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