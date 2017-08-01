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15 Temmuz'da Taksim'e çıkan askerlerin yargılandığı dava

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen davanın 6. duruşması başladı.

01.08.2017 - 10:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 4'ü firari 99 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görülüyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 9 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

15 Temmuz'da Taksim'e çıkan askerlerin yargılandığı dava Fotoğraf: ARŞİV

TBMM adına avukat Levent Bingöl, Milli Savunma Bakanlığını temsilen avukat Gökhan Öztürk ile Başbakanlık avukatı Ahmet Furkan Kayan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, 15 Temmuz gazileri ile bazı vatandaşlar da takip ediyor.

Duruşmada, 15 Temmuz'da vatani görevini yapan ve tutuksuz yargılan erlerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadeleri alınıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu 4'ü firari 99 sanık bulunuyor.

Yargılanan 99 sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

''YIKIN, ATEŞ EDİN, YİNE DE TAKSİM'E GİDİN''

İddianamede, askerlerin Taksim Meydanı'nın işgal edilmesi talimatını İstanbul'daki ana darbe davası sanıklarından Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'dan aldıkları ifade ediliyor.

Sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz 2016'da Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı eski komutanı Albay Müslüm Kaya ile yeni alay komutanı Nebi Gazneli'nin durum hakkında telefon görüşmesi yaptıkları ve "Önünüze çıkan barikatları yıkın, ateş edin, yine de Taksim'e gidin." diye açıkça halka ateş etmeleri yönünde talimat verdikleri öne sürülüyor.

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