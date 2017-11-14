taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.581
USD
3,8659
EURO
4,5311
ALTIN
158,26
PETR
63,0800

15 Temmuz'daki 'rütbeli havacılar'ın davasında ara karar

15 Temmuz darbe girişimine katılan 'rütbeli havacılar' hakkında ara karar verildi.

14.11.2017 - 14:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklar eski Teğmen Ali Yağmur ve eski Üsteğmen Faruk Özdemir'in tutuklanmasına, 3 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

SAVUNMALAR TAMAMLANDI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar İsa Akar, Faruk Özdemir, Metin Yıldırım, Serdar Madran, Mehmet Gürler, Ali Yağmur, Güven Üstündağ, Metin Demir, Metin Demirci ve Tayfun Arslan savunmalarını tamamlandı.

Duruşmada, savunmaların ardından tutuklu sanıkların avukatları söz alarak, müvekkillerinin tahliyesi ile diğer hususlara ilişkin taleplerini sundu.

7 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanıklar dönemin Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım ile burada görevli eski Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda dönemin 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları Üsteğmen Hasan Kaya, Üsteğmen Tuncay Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Heyet, eski Yüzbaşı Serdar Madran, eski Üsteğmen İsa Akar, eski Kıdemli Başçavuş Alaattin Mercan'ın haklarındaki suçlama ile birlikte diğer dinlenilen sanık beyanları olmayan tanık beyanları çerçevesinde delillerin toplanan kısmı yönünden suç vasfının değişme ihtimali, bu durumda adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağını dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Heyet, adli kontrol kapsamında sanıkların yurt dışına çıkış yasağı koyarken, haftada iki kez karakola giderek imza atmalarına karar verdi.

İKİ TUTUKSUZ SANIK TUTUKLANDI

Tutuksuz sanıklar eski Astsubay Metin Demir, eski Uzman Çavuş Metin Demirci, eski Astsubay Tayfun Arslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir kez karakola giderek imza atmaktan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar eski Teğmen Ali Yağmur ve eski Üsteğmen Faruk Özdemir'in "eylemin niteliği, spesifik olarak yüklenen suçun cinsi, eylem içerisinde icra ettikleri görev, hakimiyet alanları, 15 Temmuz gecesi üstlendikleri pozisyon, sanık ve tanık beyanları dikkate alınarak" adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirerek tutuklanmasına hükmetti.

Heyet, sanıkların olay tarihindeki HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlginizi Çekebilir
Dedesinin parasını gasp eden toruna 11 yıl hapis
Kayseri'de, farklı tarihlerde, dedesine şiddet uygulayarak parasını gasp eden Hasan Koçyiğit, 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ağaçları rengarenk el örgüleriyle giydirdiler
Uludağ Üniversitesi'nde ağaçlar, rengarenk giyindi.
Kayseri'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu
Usulsüz engelli raporu hazırlandığı ve bunlarla emeklilik işlemi yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 31 kişi gözaltına alındı.
Kentsel dönüşüm mağduru oldular
Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle 5 yıldır molozların arasında yaşayan Şanlıurfalılar 'Suriyeli' gibi hissettiklerini söylüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

167
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

172
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

96
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

208
Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

108
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM