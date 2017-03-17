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15 Temmuz'dan yargılanan askeri öğrencilere tahliye

75 sanıklı 15 Temmuz darbe girişimi davasında 69 havacı askeri öğrenci için tahliye kararı çıktı.

17.03.2017 - 15:53
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hava harp

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki 2 numaralı salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen beşinci duruşmada, sanık ve avukatların talepleri alındı.

69 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Verilen aranın ardından ara kararları açıklayan mahkeme, tutuklu 69 öğrencinin yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklardan Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ile teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 18 MAYIS'TA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak tüm sanıkların terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın, 18 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesini hükme bağladı.

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