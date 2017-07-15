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15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

Hain darbe gecesini unutturmayarak gelecek nesillere anlatmak için oluşturulan zaman kapsülü, 15 Temmuz 2067 yılında açılmak üzere kapatıldı

15.07.2017 - 23:38
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15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde yaptırılan ve 15 Temmuz gecesi yaşananların rölyef ve heykellerle anlatıldığı parkın içine, zaman kapsülü yerleştirildi.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLARIN GÖRÜNTÜLERİ BIRAKILDI

"15 Temmuz Zaman Kapsülü" adı verilen 1 metre derinliğindeki çelik kapsülün içine, hain darbe girişiminin yaşandığı geceye ait görüntüler, fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet eden görüntüleri, TRT'de darbe bildirisinin okutulma görüntüleri, MOBESE kayıtları, 15 Temmuz sürecini anlatan kronolojik sunum, gazete kupürleri, şehit yakınlarıyla gazilerin geceye dair duygularını anlatan mektupları, şehit ve gazilere ait eşyalar konuldu.

15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

15 TEMMUZ 2067 YILINDA AÇILACAK

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından zaman kapsülünün kapağı, 15 Temmuz 2067 yılında açılmak üzere Anıtlar Yüksek Kurulu'na teslim edildi.
Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz'da Türkiye'nin hain bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine vatandaşların karşılık vererek alanları doldurup bu iş sonuçlanıncaya kadar demokrasi nöbeti tuttuğunu söyledi.

15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

Bu süreçte birçok vatandaşın şehit ve gazi olduğunu ifade eden Aksoy, onları hatırlamak ve hatırlatmak adına birçok faaliyet gerçekleştirildiğini kaydetti.
Aksoy, şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ömür dileyerek, "Geçmişimizi bilmek, geleceğimize umutla bakmamıza fırsat yaratacaktır. Geçmişimizi bilmek ve gelecek nesillere anlatmak büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda İzmit Belediyemiz de 15 Temmuz şehitlerimizin anısını yaşatmak, gelecek kuşaklara '15 Temmuz'da ne olmuştu?' sorusunun cevabını verebilecek bir anıt parkı gerçekleştirmiş olması da şehitlerimize olan vefa duygusunun yerine getirilmesini bir ölçüde sağlamış olacak." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

"GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yaşanan acı olayları unutmamak gerektiğini anlatarak, bu parkın yapılmasının bir amacının da bu olduğunu bildirdi.

Birlik ve beraber olmanın önemine değinen Karaosmanoğlu, "Şehitlik duygusu bizim için çok önemli. Şehitliğe inanan insanlarımız, vatan sevgisi olmasaydı, bu şehitler canını seve seve vermemiş olsaydı bugün burada toplanamazdık. Belki köle gibiydik, Suriye, Irak gibiydik. Bizim Anadolu'da onurlu hayat yaşamamızı bu haçlı zihniyeti hiçbir zaman kabul etmiyor. Hep bize tuzaklar kuruyor. Onların tuzaklarını bozacak çalışmaları beraber yapacağız. Güçlü olacağız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

Konuşmanın ardından Aksoy, Karaosmanoğlu, Doğan, şehit yakınları, gaziler ve beraberindeki protokol üyeleri parkın açılış kurdelesini kesti.

Parkı gezen katılımcılar, daha sonra "15 Temmuz Zaman Kapsülü"ne ilgili eşya ve materyalleri koyarak kapattı.

15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak için zaman kapsülü

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