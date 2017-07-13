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15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz darbe girişiminin en genç gazisi olan Kevser Kutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

13.07.2017 - 07:13
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15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

FETÖ'nün 15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen halk tarafından püskürtüldü.

Kanlı darbe girişimin yaşandığı gecede babasını kaybeden kendisi de gazi olan Kevser Kutlu, Habertürk canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

VATAN SAĞOLSUN

15 Temmuz'un en genç gazisi olan Kevser Kutlu, tankın içine atlayarak darbecilere teslim ol çağrısı yaptığını söyledi.

"Vatan sağolsun" diyerek sözlerini sonlandırmak isteyen Kutlu, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Genç Gazi o geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu VİDEO

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

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