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15 Temmuz'un en özel karesi seçildi

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Fatih Kurt'un "Yeniden Doğuş-1" isimli eseri, birincilik ödülüne layık görüldü.

08.07.2017 - 14:45
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15 Temmuz'un en özel karesi seçildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "15 Temmuz Fotoğraf Yarışması"nın kazananı beli oldu.

ÖDÜL KAZANAN KARE:

15 Temmuz'un en özel karesi seçildi

304 ESER DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Darbe girişimini engellemek için verilen mücadelenin unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan yarışmada, 304 eser değerlendirmeye alındı.

ANADOLU AJANSI'NA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

15 Temmuz'un en unutulmaz anlarının fotoğraf karelerine yansıtıldığı ve toplamda 30 eserin belirlendiği yarışmada, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Fatih Kurt'un "Yeniden Doğuş-1" eseri birincilik, İhsan İlze'nin "Nöbete Devam" eseri ikincilik ve Ersin Berk'in "Bayrak" isimli eseri ise üçüncülük ödülünü almaya değer bulundu.

 



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