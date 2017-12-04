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15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ ile irtibatı olan kişi ve kuruluşların, darbe girişiminde ortaya çıkan zararın maddi boyunun ödemesi için ilgili bakanlıklara yazı gönderildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 03:21..
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15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişiminin Türkiye'ye faturasının belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirtildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bakanlık ve kurumlara gönderilen yazıda, "En azından maddi kısmın tazmini yönünde hukuki girişimler başlatılacaktır" denildiğini açıklandı.

15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

ŞEHİT VE GAZİLERİN TAZMİNATLARI DA ÖNERİLDİ

Ayrıca yazıda, hem darbecilerin kullandığı hem de darbecilere karşı koymak için güvenlik güçlerinin kullandığı mühimmatların da listelenmesi istendi.

Listeye eklenmesi istenilenler şöyle:

"Özel ve kamu binalarına verilen zarar ile araç, gereç ve teçhizatta meydana gelen tahribat. Şehitlerimiz ile yaralanan gazilerimizin tedavi masrafları, yakınlarına ödenen tazminat ve bağlanan maaşlar ile yakınlarına yapılan ve yapılması öngörülen harcamaların bütünü"

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