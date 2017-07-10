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15 Temmuz'un izleri geçmiyor

15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken şehit aileleri, kaybettikleri şehitlerimizi ve o korkunç geceyi anlatıyor..

10.07.2017 - 15:34
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15 Temmuz'un izleri geçmiyor

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yaralandıktan 18 gün sonra şehit olan Oğuzhan Yaşar'ın ailesi, oğullarının hatıralarıyla yaşıyor.

15 Temmuz'un izleri geçmiyor

“KABRE GİRDİĞİ GÜN, DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalar nedeniyle başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra şehit olan Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, "O, babayiğit bir çocuktu. Kabre girdiği gün, doğum günüydü." dedi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Yaymeşe Mahallesi'nde oturan Ahmet Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar diriliş tarihi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un izleri geçmiyor

SURİYELİLER GİBİ OLACAKTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan ve şehit düşenlerin, milletin bölünmez bütünlüğünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Yaşar, "Cumhurbaşkanımız o gece çağrı yapmasaydı, milletimizin bayrağını, vatanını savunma ve dinini yaşama arzusu olmasaydı, millet sokaklara dökülmeseydi kim bilir şimdi nasıl bir yerdeydik. Suriyeliler gibi sığınacak yerimiz yoktu." diye konuştu.

Yaşar, 15 Temmuz'da ezanı susturmaya çalışanlara milletin "dur" dediğini, ülke için şehit vermenin gururuyla alnının açık ve yüzünün ak olduğunu anlattı.

15 Temmuz şehidinin kabre girdiği gün, doğum günüydü VİDEO

15 Temmuz'un izleri geçmiyor

“TÜRKİYE'NİN DİRİLİŞİ, BENİM BAYRAMIMDIR”

Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan hiçbir terör örgütüne fırsat vermeyeceklerini, gerekirse tüm ailesinin bu yolda canını feda etmeye hazır olduğunu dile getiren Yaşar, "Ülke bütünlüğü için daha çok nöbetler tutacağız. Bu bayrağın altında yaşıyorsam FETÖ'cüler, PKK'lılar benden korksun. Ben onlardan asla korkmuyorum. 15 Temmuz Türkiye'nin dirilişi, benim bayramımdır." dedi. Yaşar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in idam edilmesini, iyice araştırılarak tüm örgüt mensuplarının ortaya çıkarılmasını istediklerini kaydetti.

15 Temmuz'un izleri geçmiyor





15 Temmuz'un izleri geçmiyor

15 Temmuz'un izleri geçmiyor

15 Temmuz'un izleri geçmiyor

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