15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

Darbe gecesi Ankara'da vatani görevini yapan Er Müslüm Uzun, 15 Temmuz akşamı Merkez Orduevi Korumalı Konutlar önünde uzman çavuş Erdal Anbarcı ile nöbetteydi.

Uzun, Tümgenaral Ali Doğan İnce'yi almak için konutlara girmeye çalışan cuntacı askerlerle çatışmaya girdi ve bu sırada Anbarcı yaralandı. Kendisinin mermisi bittiğinde Uzman Çavuş Anbarcı'nın silahını alarak çatışmaya devam etti ve yaklaşık 5 dakika sonra darbeci askerlerin bölgeden ayrıldı.





“VATANIM İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞTIM”

Ülkede yaşayan herkes için kötü bir gün olan 15 Temmuz'u unutamadığını dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"O gün kötü ama benim ve milletimiz için gurur verici güzel bir gündü. Mutlu ve gururluyum. Çünkü o hainlerin üstesinden geldik. Herkes gibi ben de o gün namusum ve vatanım için ölümü göze almıştım. Allah göstermesin, öyle bir şey yeniden yaşansa milletimizle beraber yine en önde giderim. Asker veya sivil olmam bir şeyi değiştirmez. Vatan ve millet için yeniden ölümü göze alırım."

Darbecilere geçit vermeyen askerin gururu



Uzun, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma programlarının hatırlatılması üzerine de hep birlikte milletin bir araya gelerek yeniden nöbet tutacağını kaydetti.

“NE FETÖ NE DE PKK, BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEZ”

Bu ülkenin gençlerinin, cennet vatan Türkiye'de bayrağın inmesine, ezanın dinmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Uzun, "Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde izzetimize, şerefimize ve onurumuza sahip çıkmak adına 15 Temmuz'da hep beraber hainleri bertaraf ettik. Ben ve benim gibi bu ülkenin gençleri, şartlar ne olursa olsun bu ülke ve bayrak için bırakın gazi olmayı şehit olmaya seve seve gideriz. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu toprakları, torunları olarak gerekirse yeniden kanımızla sulamaya hazırız. Şahin Bey ve Şehit Kamil'in torunları olarak, başkomutanımızın önderliğinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ne FETÖ ne de PKK, bu ülkeye diz çöktüremez." dedi.