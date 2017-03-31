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15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

Ankara Savcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan Akıncı Üssü iddianamesine göre darbenin tepesinde; Gülen, Öksüz ve Batmaz var.

31.03.2017 - 11:21
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15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Karargahı iddianamesinden sonra Akıncı Üssü iddianamesi de hazırlandı ve mahkemeye gönderildi.

İLK 3 BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, 6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisinin terörist başı Fetullah Gülen, iki numaralı şüphelisinin Adil Öksüz, üç numaralı şüphelisinin Kemal Batmaz olduğunu kaydetti.

BATMAZ TUTUKLU

Kemal Batmaz ismi ise 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklu olan tek isim olarak dikkat çekiyor.

FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın Akıncı Üssündeki görüntüleri VİDEO

ÖKSÜZ'LE DEFALARCA ABD'YE GİTTİ

3 numara olan Kemal Batmaz, Adil Öksüz'le birlikte defalarca aynı tarihlerde ve aynı uçakta ABD'ye gidip geldi.

FETÖ'ye ait Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Batmaz, Adil Öksüz'le birlikte Atatürk Havalimanı'nda da kameralara yakalanmıştı.

15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

FETÖ'cü Kemal Batmaz VİDEO

O DA AKINCI ÜSSÜ'NDE YAKALANDI

Adil Öksüz gibi 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ne yakalanan Kemal Batmaz yine öksüz gibi "tarla bakmaya gitmiştim" yalanını söylemişti.

Öte yandan Akıncı Üssü'nün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde rütbeli askerlerin Batmaz'a kafa selamı verdiği de görülmüştü.

15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

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