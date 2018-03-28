15. Tudem Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

15. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde, birincilik ödülünü "Arafta Zaman" adlı romanıyla "Halil İbrahim Polat" aldı.
İLK KEZ YETİŞKİN EDEBİYATI KATEGORİSİ
2003'ten bu yana Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 15. yılında ilk kez yetişkin edebiyatı alanına yer verdi.
150’ye yakın başvurunun yapıldığı yarışmanın seçici kurulunda Feyza Hepçilingirler, Özcan Karabulut, Faruk Duman, Kemal Varol ve Hakan Bıçakcı yer aldı.
ÖDÜL SAHİPLERİ
Birincilik ödülüne Arafta Zaman adlı dosyasıyla Halil İbrahim Polat layık görülürken, ikincilik ödülünü Yelkovan adlı dosyasıyla Sevda İpek Suda; üçüncülük ödülünü ise Minşar Uykuları adlı dosyasıyla Melih Yılmaz kazandı.
Mansiyon ise, Yazarın Ölümü adlı dosyasıyla A. Kadir Bozkurt'a verildi.
(2015 ödül töreninden bir görüntü)
ÖDÜL GECESİ NİSAN'DA
14 Nisan'da TÜYAP 23. İzmir Kitap Fuarı’nın açılış akşamında düzenlenecek törende, kazananlara heykeltıraş Ozan Ünal’ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verilecek.