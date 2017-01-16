15 yaşındaki Aleyna kansere yenik düştü

Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu dördüncü sınıf öğrencisi Aleyna Melez, geçen yıl okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken birden yere düşüp bacağından yaralandı.

DOKU KANSERİ TEŞHİSİ

Melez, bu duruma önceleri aldırış etmedi. Ancak, geçen nisan ayında bacağındaki ağrıları artan Melez, ailesi tarafından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada Melez’e doku kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Melez, sağlık problemi nedeniyle Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’na (TEOG) giremedi. 9.5 aydır tedavi gören Melez, bugün saat 13.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi’ndeki evlerinde, hayatının baharında yaşama gözlerini yumdu. Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Aleyna’nın ölümü annesi Gönül Melez, baba Hasan Melez, kardeşleri, öğrenci arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.