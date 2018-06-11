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15 yaşındaki çocuk komşusu ve ağabeylerine ateş açtı

Konya'da İ.T.Z. adlı erkek çocuğu, tartıştığı komşusu Esra Koç ile ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü'yü babasının pompalı tüfeğiyle vurarak yaraladı.

DHA | 11.06.2018 - 07:56..
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Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesi'nde 3 katlı bir binada 15 yaşındaki İ.T.Z., önceki gün bina kapısının sert kapatılması nedeniyle komşularıyla tartıştı.

İ.T.Z. dün saat 13.00 sıralarında, komşusu Esra Koç ile misafirliğe gelen ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü ile binada karşılaştı. Eve giren İ.T.Z., babasının pompalı tüfeğini kapıp, tekrar dışarı çıktı.

15 yaşındaki çocuk komşusu ve ağabeylerine ateş açtı

ATEŞ AÇIP KAÇTI

İ.T.Z., binadan çıkan Koç ve Süslü kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği üç kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Kendi araçlarıyla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne giden kardeşler tedaviye alınırken, polis kaçan İ.T.Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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