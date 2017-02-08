15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Başbakan Yıldırım yarın Bahçeli ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz müzisyen Yusuf İslam, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

1 ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü.

3 İzmir'de transparan gelinlik fuarı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gelinlik fuarında transparan gelinlikler sergilendi.

4 Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadelenin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

5 El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab şehrinde bugün çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi.

6 TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak Erdoğan ve Trump DEAŞ'ın Rakka ve Musul'dan temizliği için irade belirtti. Bakan TSK'nın Bab'dan sonraki hedefinin Rakka olacağını söyledi.