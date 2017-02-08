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15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

İzmir Bergama'da 15 yaşındaki Enver A., kontrolünden çıkıp ağaca çarptıktan sonra takla atan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

08.02.2017 - 19:38
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Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Bergama-Kozak Karayolu, Aşağı Mahalle Mevkisi'nde meydana geldi.

Enver A. yönetimindeki 35 L 3404 plakalı arkasında sepet takılı traktör, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Enver A., yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

BABASINDAN İZİNSİZ ALDI

Babasına ait traktörü izinsiz aldığı öğrenilen Enver A.'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Enver A.'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

15 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak ö

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