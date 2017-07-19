taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.993
USD
3,5195
EURO
4,0605
ALTIN
140,71
PETR
49,1300

15 yaşındaki Fatmagül'den haber alınamıyor

15 Temmuz gecesi evden çıktından sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Fatmagül'e ulaşılamıyor.

19.07.2017 - 17:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde açık lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatmagül Ayten'in geçen 15 Temmuz gecesi evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyen yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

15 yaşındaki Fatmagül'den haber alınamıyor

Kirazlıyayla Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Fatmagül Ayten, 15 Temmuz gecesi ortadan kayboldu. Sabah kızlarının evde olmadığını farkeden ailesi, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

"ODAHA ÇOCUK YAŞTA"

Kızına cep telefonu kapalı olduğu için ulaşamadıklarının belirten Mehmet Ayten, "Kızım 1.70 boyunda ve kumral saçlı. O daha çocuk sayılacak bir yaşta. Hata yapabilir. Birileri aldatıp kaçırmış olabilir. Aklımıza her türlü kötü senaryo geliyor. Hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum. Yerini bilen yada görenlerden polisi veya jandarmayı aramalarını istiyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Türkeş'ten yeni kabineye tebrik mesajı
66. Hükümet'in Bakanlar Kurulu açıklandı.
Ahşap ev alevler içinde kaldı
Tokat'ta tek katlı bir ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'de 1.Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi
Bozcaada ilçesinde dalgıçlar, denizde bulunan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mayın bulundu.
Karabük merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

226
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

174
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

351
Kabineye 5 yeni isim girdi

Kabineye 5 yeni isim girdi

112
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

65
Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

117
FETÖ arşivleri 'pornolarım' yazılı CD'lerden çıktı

FETÖ arşivleri 'pornolarım' yazılı CD'lerden çıktı

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM