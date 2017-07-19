15 yaşındaki Fatmagül'den haber alınamıyor

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde açık lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatmagül Ayten'in geçen 15 Temmuz gecesi evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyen yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Kirazlıyayla Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Fatmagül Ayten, 15 Temmuz gecesi ortadan kayboldu. Sabah kızlarının evde olmadığını farkeden ailesi, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

"ODAHA ÇOCUK YAŞTA"

Kızına cep telefonu kapalı olduğu için ulaşamadıklarının belirten Mehmet Ayten, "Kızım 1.70 boyunda ve kumral saçlı. O daha çocuk sayılacak bir yaşta. Hata yapabilir. Birileri aldatıp kaçırmış olabilir. Aklımıza her türlü kötü senaryo geliyor. Hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum. Yerini bilen yada görenlerden polisi veya jandarmayı aramalarını istiyorum." dedi.