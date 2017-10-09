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15 yaşındaki genç motosikletiyle kamyonete çarparak öldü

Kocaeli'de, motosikletiyle ilerlerken bir kamyonetle çarpışıp hayatını kaybeden Yaser Karhan'ın babası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

09.10.2017 - 13:57
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Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde saat 10.00 sıralarında, Fatih Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde devam eden inşaata malzeme getiren Şaban Bayram idaresindeki kamyonetten yükü indirdi. Şaban Bayram, kamyonetle caddeye çıkmaya çalışırken Yaser Karhan idaresindeki motosikletle çarpıştı. Yaser Karhan ve motosiklette bulunan arkadaşı Bünyamin Kahraman yola savruldu.

15 yaşındaki genç motosikletiyle kamyonete çarparak öldü

ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaser Karhan'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan arkadaşına ise müdahalede bulundu. Bünyamin Kahraman Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletin parçalanarak yerinden çıkan hız göstergesinin 50 kilometrede kaldığı görüldü.

15 yaşındaki genç motosikletiyle kamyonete çarparak öldü VİDEO

15 yaşındaki genç motosikletiyle kamyonete çarparak öldü

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba Harun Karhan sinir krizi geçirdi. Harun Karhan, "Oğlum orada niye yatıyor. Güzel oğlum gitti." diye feryat ederek ağladı. Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü Şaban Bayram gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 yaşındaki genç motosikletiyle kamyonete çarparak öldü

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