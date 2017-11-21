15 yaşındaki sürücü trafiği birbirine kattı

Burdur'da saat 23.00'da uygulama yapan trafik ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 15 yaşındaki Sürücü K.C.Ö., ikaza uymayarak kaçmaya başladı.
Ekiplerin uzun süre takip ettiği otomobil, Otogar Kavşağı'nda önce park halindeki halk otobüsüne ardından İsmail Boyacıoğlu Caddesi'nde park halindeki kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı.
EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTIĞI ANLAŞILDI
Çeşitli yerlerinden yaralanan K.C.Ö., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. K.C.Ö.'nün ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymadığı belirlendi.