15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu.

Tasarıya göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe isimlerinde 5 yeni üniversite kurulacak.

İKİYE BÖLÜNECEK ÜNİVERSİTELER

Bunların yanı sıra İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, İnönü, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha kurulması öngörülüyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN BÖLÜNECEĞİNİ ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında İnönü Üniversitesini işaret ederek "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.