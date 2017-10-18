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1,5 yılda 55 kilo verdi: Sürekli spor yaptım

Uşak'ta tüp mide ameliyatı geçiren 44 yaşındaki Özlem Özbulak, 110 kilodan 55 kiloya kadar düşmeyi başardı.

18.10.2017 - 10:09
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Özlem Özkulak, 110 kiloyken, verdiği 55 kilo sonrası hayata yeniden başladı.

Uzun yıllar 50-55 kilo civarında olduğunu; fakat hormonal sorunlar nedeniyle hızla kilo almaya başladığını anlatan Özkulak, 4-5 yıl içinde 110 kiloya kadar çıktığını söyledi.

"NE DUYSAM DENİYORDUM"

Hızlı kilo alması nedeniyle panikleyerek, yanlış yöntemlere başvurduğunu dile getiren Özbulak, "İnternette gördüğüm takviye besinler ve ilaçlardan kullanmaya başladım. Ne duysam deniyor ve zayıflamaya çalışıyordum. En son 110 kiloya ulaşmıştım. Artık bu kilolarım beni hayattan soğutmuş, sosyal olarak hayatım çok kötü yönde etkilenmeye başlamıştı. Tüp mide ameliyatı ile ilgili araştırma yapmaya başladım. Beni rahatsız eden bu kilolarımdan kurtulmak istiyordum." dedi.

1,5 yılda 55 kilo verdi: Sürekli spor yaptım

KIZIYLA AYNI KIYAFETLERİ GİYİYOR

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1.5 yıl önce tüp mide ameliyatı olduğunu belirten Özkulak, 55 kilo verdiği için kendini daha genç hissettiğini ve 25 yaşındaki kızıyla aynı kıyafetleri giymeye başladığını söyledi.

1,5 yılda 55 kilo verdi: Sürekli spor yaptım

"BEBEK GİBİ BESLENDİM"

Uzun süre ameliyat olmak için cesaret toplamaya çalıştığını anlatan Özkulak, şunları söyledi: "Bebek gibi beslendim diyebilirim. Sürekli yürüyüş ve spor da yaptım. Sağlıklı beslenmek ve sporu yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Bunları yaparak kilo verebilenler ameliyat olmasın ama bazı durumlarda sağlık problemleri de kilo vermeye engel olabiliyor."

1,5 yılda 55 kilo verdi: Sürekli spor yaptım

1,5 yılda 55 kilo verdi: Sürekli spor yaptım

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